中國銀行第1季純利升4%　淨利息收入增6.5%

中國銀行(03988)公布，2019年第1季度，股東應享稅後利潤509.65億元人民幣(下同)，按年增長4.01%。每股收益0.17元。營業收入1,410.06億元，按年升11.83%。



首季，集團淨利息收入893.81億元，按年增長6.57%。淨息差1.82%，按年下降0.03個百分點。至於非利息收入516.25億元，按年增長22.3%。



集團期內資產減值損失273.35億元，按年增長76.41%，不良貸款總額1,730.83億元，不良貸款率1.42%，不良貸款撥備覆蓋率184.62%。



資本水平方面，截至3月底，核心一級資本充足率為11.38%，按年跌0.03個百分點，一級資本充足率為12.51%，按年增0.24個百分點，資本充足率升至15.03%。



該行另指出，陳四清因工作調動辭去董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務。該辭任自2019年4月28日起生效。



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