中國平安首季盈利增77%

中國平安(02318)公布，截至2019年3月31日止3個月，集團實現歸屬於母公司股東的營運利潤341.19億元人民幣(下同)，按年增長21%；歸屬於母公司股東的淨利潤455.17億元，按年增長77.1%；基本每股營運收益為1.91元。



期內，壽險及健康險新業務價值216.42億元，按年增長6.1%。公司主動調整產品結構，聚焦高價值產品經營，雖然首年保費按年下降，但新業務價值率按年大幅上升5.9個百分點。

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