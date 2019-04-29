新股專輯：羚邦集團入場費約2676元
2019年04月29日 17:26
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亞太區媒體內容發行商羚邦集團(02230)周二(4月30日)起至下周五(5月10日)招股，每股招股價介乎0.45元至0.53元，一手5,000股，入場費2,676.70元。預計於5月21日首掛。國泰君安國際為獨家保薦人。
是次發售4.98億股新股，10%為公開發售，最多集資2.63億元，集資所得約54.8%用於擴大媒體內容發行業務的媒體內容組合；約17.5%用於拓展品牌授權業務；約6.9%用於搬遷及翻新香港辦事處及升級資訊科技設備；約9.5%用於投資製作媒體內容；約4.7%用於擴大公司團隊；約6.6%用於一般營運資金。
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