2015年大時代前翻版？H股或快將「追落後」

外國傳媒報道，高盛認為，內地股市今年以來表現異常突出，有機會預示着港股短期內將追落後，並強調「關鍵條件」已經形成！



該行指出，投資者已增持上海A股，惟H股持倉依然不高。目前來看，A股短期內料呈現「上落市」從往績上看，當A股出現這樣走勢時，在香港上市的H股一般都會有良好表現，再加上調降內地企業盈利預測的高峰期已過，信貸環境亦顯示中國經濟會進一步復甦，故認為相比A股，H股的反應應「更強烈」，即「追落後」情況似乎已蓄勢待發。



目前香港國企指數今年以來累漲約14%，遠遠落後於滬深300指數29%升幅，對上一次出現升幅達15%差距在2015年。因此，從經驗上看，之後幾個月H股相對於A股通常會有相當優異的表現。



再者，根據高盛分析，國際投資者目前持有港股的比例仍低於平均水平，預示港股未升完，例如被視為傳統大戶的共同基金，對港股的「低配程度」達創紀錄的3.16%，而國指估值仍持平或略低於平均水平。此外，高盛表示，第一季表現低迷的南向資金流最近亦有所增強。



該行指出，保險、券商、消費股最有可能「追落後」，例如中國太保、中信證券、青島啤酒等。

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