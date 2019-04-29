「聰明錢」很樂觀！全球股市短期或升到你唔信

外國傳媒報道，隨着美股標指及納指上周再創新高，市場情緒似乎轉向非常樂觀，或預示全球股市短期續升。



據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的每周持倉數據顯示，俗稱「恐慌指數」的VIX指數非商業持倉的淨沽空量創下2004年有紀錄以來最高。(註：非商業持倉是指「對沖基金與其他大戶」的持倉，他們一向被認定是「聰明錢」)



由於VIX指數主要反映市場恐慌情緒，指數愈低，代表市場愈不恐慌，目前沽空量創新高，意味着市場認為會更不恐慌，即樂觀情緒高漲。



數據顯示，截至4月23日當周，VIX非商業持倉淨沽空合約達17.8萬張，創2004年以來新高。



根據往績，對上一次如此樂觀是2017年第3至第4季，當時股市沒有立即大跌，反而愈升愈有，直到2018年1月26日再創新高。換言之，若往績具參考價值，美股、甚至全球股市短期都難以大跌。



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