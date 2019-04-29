羅兵咸永道踩埋入教育界　三亞搞大學

會計師行羅兵咸永道計數叻係人都知，但點諗到佢哋會踩埋入教育界！



羅兵咸永道周一(29日)宣布同中國三亞市政府簽訂戰略合作協定，將齊齊合作，起羅兵咸永道大學，仲會係羅兵咸永道第一間係中國嘅私營學校。



該行話，首階段主要培養對象係企業高管、企業家、政府及機構領導、羅兵咸永道大中華區及全球網絡內嘅專業人才，但都好歡迎香港同海外學生。



咁仲會教啲乜？主要關於商業應用型技術研發、國際智庫及經濟研究、創業扶持與企業孵化等核心內容。



嘩！咁起間學校要用幾錢？羅兵咸就話，合作啱啱先簽落，好多嘢仲計劃緊，未有詳情。不過羅兵咸數口咁勁，肯定計過哂數先啦，係咪？

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