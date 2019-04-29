將軍澳業主群起加價　領峯中層勁加百二萬

將軍澳大型新盤收票情況理想，區內二手放盤業主群起加價。香港置業劉浩勤表示，區內三日錄至少有9個住宅單位調高叫價，個別加幅更超過一成，其中領峯6座右翼中層單位，實用面積1,067方呎，叫價由980萬港元，大手加價120萬元至1,100萬元放售，加幅約12.2%，呎價增至10,309元。



同屋苑7座右翼中層戶，實用面積909方呎，亦加價100萬元，最新放售價960萬元，呎價10,561元。其餘加價盤還包括南豐廣場、領都、怡心園、及峻瀅等，加幅介乎1.1%至7.3%不等。



此外，同區業主議價空間亦相當有限，他續稱，峻瀅6座中層E室，實用面積503方呎，微減3萬元，即以725萬元售出，呎價14,414元。原業主2015年2月以475萬元買入單位，持貨4年帳面獲利250萬元，升幅約52.6%。

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