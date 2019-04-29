炒唔炒人由AI決定？傳900名亞馬遜員工中招

AI(人工智能)唔單只同人搶飯碗，直頭可以決定炒唔炒人，或者係炒邊個？每日營營役役嘅打工仔，睇路呀！



外媒報道，全球網購巨人亞馬遜的掌舵人貝索斯，就利用AI，揪出偷懶嘅員工，有超過900名員工已經中招！亞馬遜在倉務、物流等工作一定要爭分奪秒，員工有效率，先可以成就老闆嘅財富。難怪貝索斯嘅身家達到1,210億美元(約9,438億港元)，長期佔據全球首富嘅地位。



統計機構Gartner喺2018年進行咗一項調查，發現全球各行各業嘅組織當中，有22%都會記錄員工嘅活動數據，17%監控員工工作電腦嘅使用數據。



而近日亞馬遜嘅AI系統曝光，名為Time Off Task，變相可統計員工嘅「蛇王」時間，其中倉務員就最易被捉到，只要員工隔一陣沒掃描包裹，機器就會開始計時，睇吓員工蛇王幾耐，甚至會自動發出警告。最恐怖嘅係，呢個系統追蹤住員工嘅生產效率，完全不會聽從人類的意見，直接話炒人就炒，沒情講！早前就有消息指有超過900個亞馬遜員工因爲AI嘅評定而被炒魷魚。



不過，亞馬遜方面就話AI系統只係為咗輔助員工，提供更多訓練畀佢哋，不會炒任何人。不過，係真定假就沒人知啦。



其實公司近年為咗提高工作效率，對員工嘅要求都提高咗，由每小時包裝80件貨品，提升至120件，所以員工連洗手間都不敢去，要用塑膠樽解決，最後導致4,000名員工請願，話要將目標降低15%。



除亞馬遜外，波士頓的創業公司Humanyze亦生產一種可穿戴徽章，配備收音咪同埋藍牙等傳感器。個咪可以收集音頻數據，加速度計可以確定員工是坐緊定係企緊，仲有藍牙同埋射頻識別技術(RFID)來追蹤員工嘅位置，以及佢哋係唔係面對面互動緊(即係傾偈打牙骹)。



另外，跨國零售企業沃爾瑪(Walmart)對收銀員開發咗一種監控系統，能夠根據包裝袋嘅聲音和掃描條形碼嘅速度，嚟推測收銀員係唔係在高效工作。



台灣鴻海集團喺內地嘅富士康工廠，亦都利用視頻鏡頭嚟判別生產線工人係咪認真工作，定係偷緊懶。



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