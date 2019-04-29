聯交所股權變動資料顯示，騰訊控股(00700)於4月24日獲摩根大通增持151萬股，最新持股數目約4.76億股。



三生製藥(01530)於4月24日獲摩根大通增持297萬股，最新持股數目約1.53億股。



中國人壽(02628)於4月24日獲摩根大通增持3,168萬股，最新持股數目約5.28億股。



中國財險(02328)於4月24日獲摩根大通增持1,585萬股，最新持股數目約3.48億股。



中國鐵建(01186)於4月23日獲摩根大通增持350萬股，最新持股數目約2.52億股。



舜宇光學(02382)於4月24日獲摩根大通增持163萬股，最新持股數目7,715萬股。



MEGAEXPO(01360)於4月25日獲NOAHS GLOBAL GROUP HOLDING LTD增持300萬股，最新持股數目7,521萬股。



利寶閣集團(01869)於4月25日獲廖少娟增持64萬股，最新持股數目4.82億股。



新意網集團(01686)於4月25日獲The Capital Group增持62萬股，最新持股數目約1.16億股。



融信中國(03301)於4月24日獲Dingxin Company Limited增持137萬股，最新持股數目約10.74億股。



博奇環保(02377)於4月23日獲曾之俊增持5萬股，最新持股數目約4.07億股。



中油燃氣(00603)於4月26日獲許鉄良增持38萬股，最新持股數目約14.41億股。



中電光谷(00798)於4月26日獲黃立平增持98萬股，最新持股數目約18.14億股。



齊合環保(00976)於4月25日及26日獲陸海林合共增持13萬股，最新持股數目53萬股。



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上海石油化工(00338)於4月24日被摩根大通減持2,135萬股，最新持股數目約1.97億股。



敏實集團(00425)於4月23日被摩根大通減持189萬股，最新持股數目6,740萬股。



濰柴動力(02338)於4月23日被摩根大通增持208萬股，最新持股數目9,661萬股。



華晨中國(01114)於4月24日被摩根大通減持642萬股，最新持股數目約3億股。



長城汽車(02333)於4月23日被摩根大通減持1,673萬股，最新持股數目約1.51億股。



九興控股(01836)於4月25日被Marathon Asset Management LLP減持69萬股，最新持股數目3,922萬股。



亞洲水泥(00742)於4月23日被景順香港減持70萬股，最新持股數目約1.09億股。



萬洲國際(00288)於4月24日被Mondrian Investment Partners Ltd減持1,282萬股，最新持股數目約7.33億股。



中國資源交通(00269)於4月26日被馮浚榜減持100萬股，最新持股數目約7.78億股。



力豐(集團)(00387)於4月24日被陳正煊減持4萬股，最新持股數目110萬股。



建滔集團(00148)於4月24日及25日被張偉連合共減持40萬股，最新持股數目82萬股。



恒安國際(01044)於4月25日被許春滿減持30萬股，最新持股數目約1,363萬股。



興華港口(01990)於4月26日被辜卓群減持2萬股，最新持股數目515萬股。

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