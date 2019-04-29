大型民企也違約！中信國安集團未能按時付債息

彭博報道，中信國安集團未能按時支付一筆債券利息，令這家特大型民企終未能逃脫違約的命運。



據上海清算所網站公告顯示，截至4月28日，終仍未收到該發行人永續中票「15中信國安MTN001」的付息資金。據彭博數據顯示，這是一期本金30億元人民幣(下同)的永續中票，票息6.5厘；按此計算，其應付利息為1.95億元。



據悉，中信國安集團持有的內地上市公司中信國安、白銀有色、中葡股份的股權已幾乎全部遭抵押或凍結。截至4月29日，白銀有色和ST中葡雙雙跌停，中信國安亦於尾市扭轉升勢，收跌2.4%。



數據顯示，中信國安集團共有存續債券8隻，未償額達150億元。另據其披露的業績顯示，截至2018年第3季止，公司總負債達1,783億元，總資產約2,215億元，資產負債率約80%。

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