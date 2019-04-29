【地產專題】貓奴狗奴上車大全　呢兩區有得諗

近年飼養寵物成風，許多「狗奴」把愛犬視為家中一分子，即使置業也要特意尋覓適合「主子」居住的安樂窩。今期《地產專題》放眼鄰近有多個寵物公園的上車熱點將軍澳及荃灣，追蹤區內容許養狗的屋苑，在樓市升溫下嚴選較抵買的入市選擇。



●將軍澳：富麗花園最平嗌六球

將軍澳是發展成熟的新市鎮，社區設施完善，連康文署的寵物公園亦有三個。區內可養狗的私樓入門盤，大可考慮兩個將軍澳第一代私人屋苑慧安園及富麗花園，離寶琳休憩處的狗公園幾分鐘步程，隨時可與寶貝狗玩餐飽。



港置劉浩勤指，兩屋苑中以富麗花園較相宜，最平放盤叫價600萬元，可申請八成按揭保險，即只須兩成首期上車，而旁邊的慧安園放盤價最低消費620萬元。惟要留意鄰近的怡心園是不容許飼養寵物。



另外，區內規模最大的放狗熱點首選環保大道寵物公園，佔地4,000平方米，不但有停車場，且設有寵物活動區等設施。鄰近公園的清水灣半島、峻瀅及日出康城各期皆可飼養寵物，可謂「食正」地利。



利嘉閣梁木勇稱，隨着市況回勇，該些屋苑入場費再衝上「七球」，最平的峻瀅兩房戶入場盤叫價720萬元。至於離該狗公園最近的清水灣半島，放盤價740萬元起。



此外，近年將軍澳南是入伙新盤集中地，區內的海濱公園除了環境宜人之外，亦設有寵物公園，住戶可帶狗狗盡情放電。美聯林志堅指，鄰近的屋苑多數可養寵物，目前這帶二手市場入場盤首選SAVANNAH一房戶，實用面積312方呎，叫價620萬元，待5月額外印花稅(SSD)期滿，買家便毋須代業主付辣稅以購入單位。



他續說，鄰近的嘉悅最平放盤叫價680萬元，惟全區最細的MONTEREY開放式戶，暫未有二手放盤。至於坐落港鐵將軍澳站旁的將軍澳中心，除了第13座外，其餘座數均可養狗，目前兩房入場盤叫價690萬元。



●荃灣：縉庭山550萬起

近年康文署轄下的寵物公園不斷增加，提供予狗隻玩樂的設施與時並進，惟分布的地區不平均。要數較多寵物公園的地區，就不得不提荃灣，區內共有四個狗公園，其中三個離鬧市不遠，為愛犬之人提供放狗的好去處。



區內放狗熱點包括國瑞路公園，以及和宜合道花園的狗公園，附近不乏上車盤選擇。中原林經略指，鄰近兩寵物公園可揀縉庭山，目前最平盤為實用面積218方呎的開放式單位，叫價550萬元，屬區內樓齡較新物業的入門之選。不過，翻查成交數據，相比去年底刷新的480萬元同類紀錄價，仍貴一截。



另一熱點為臨近海濱的荃灣公園內狗公園，就近可養狗的屋苑可考慮楊屋道一帶新進物業。林經略稱，該帶以立坊、樂悠居一房戶最平，入場放盤價同為600萬元，可申請八成按揭保險。



若然上車預算有限，則可放眼離區內寵物公園較遠的荃景圍上車屋苑，大部分均容許養狗。



美聯鍾家豪指，現時仍不乏四球多上車盤，最平首推荃德花園，入場叫價428萬元，旁邊的荃灣中心最平放盤430萬元有交易，可敍做八成按保，合資格置業人士付80餘萬元首期可上車；至於鄰近港鐵荃灣站可養寵物的荃錦中心，最低消費要608萬元，貴過荃景園上車盤。



值得一提的是，遠離荃灣區鬧市的珀麗灣，屬新興的寵物屋苑。屋苑除了在17座對開設有狗公園，附近更有狗沙灘，隨時可與愛犬戲水。中原溫明峯指，珀麗灣入場放盤正位於17座，為一房單位，叫價530萬元。至於兩房戶入場費則為670萬元。



●寵主買樓前宜查閱大廈公契

買樓是人生大事，尤其養狗一族在入市前更要注意心儀物業是否准養寵物。最好方法是仔細了解大廈的公契，查清楚有否列明禁止飼養寵物等條文，一旦遷入才發現誤踏地雷，難免影響養狗的打算。



業界指，近年落成的屋苑有不少大廈公契不會列明限制，只會附帶條款，包括接獲一定數量的投訴後，住戶有可能被禁止飼養，為免愛犬被迫遷，狗主亦要特別留意。



狗主亦可向屋苑管理公司查問，了解過往有否涉及養狗的訴訟及結果，而近年網上亦可找到全港可養狗屋苑名冊，查到可養狗的屋苑以供參考，為愛犬尋得合適的居所。



此外，港置劉浩勤指，不少將軍澳屋苑容許養狗，但普遍都不准在屋苑的平台放狗，部分甚至要攜狗住戶經載貨升降機出入。美聯林志堅說，將軍澳商場普遍對寵物抱開放態度，只要遵守規則，便不會阻止客人攜帶愛犬進入，但宜準備寵物袋或手推車，避免對他人造成滋擾。



事實上，各屋苑的大廈公契內容及條款均有不同，不時會因是否准許養狗而惹起爭議，甚至對簿公堂。即使是老牌藍籌屋苑如美孚新邨第七期，早年就因禁止飼養狗隻的住戶守則，被狗主住客入稟區域法院而推翻。

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