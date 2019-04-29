日本「平成」年代經濟迷失30年　空宅數量創新高

隨着日本新天皇登基，年號「令和」開始，意味着「平成30年」結束，惟並不代表日本經濟「迷失30年」會隨之消失。



外國傳媒報道，日本總務省近日發布最新數據顯示，過去5年，日本新增了26萬戶「空宅」，令空屋累計達846萬戶，創有調查以來的最高紀錄，同時令空屋率升至歷史新高，達 13.6%。換言之，每10間屋，就有大約1.36間是「空」的。



該統計是截至2018年10月1日為止，事實上，自1973年以來，日本的空屋數量就每年增加。更糟糕的是，在上述846萬戶的空屋之中，被歸類為不屬於買賣或放租的「其他空屋」共347萬戶，佔比達41.1%，可視為「殭屍屋」，自2003年以來就不斷增加。



根據調查，目前日本全國空屋率最高的是富士山山梨縣，達21.3%，即每不足5戶就有1戶是「空宅」；其次為關西和歌山縣20.3%，以及長野縣19.5%；空屋率最低是沖繩縣10.2%，以及東京10.6%。



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