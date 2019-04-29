新股專輯：海天地悅旅明招股　引入莎莎主席為基投

優閒旅遊集團海天地悅旅(01832)明日(30日)起招股，引入莎莎國際(00178)主席郭少明為基礎投資者，該公司副主席兼行政總裁陳亨利指，郭先生為其好友，希望未來雙方有合作機會，又笑言「對方早前的馬贏大奬，希望可以沾下對方財運」。



是次集資約75%用於資產完善計劃。執行董事蘇陳詩婷表示，公司在今年年底至2021年，逐步翻新旗下3間酒店，期望翻新時的酒店出租率不會低過70%，而整體酒店及度假村的出租率不低於85%，回本期則為6至8年。



她續指，相信翻新後能將旗下度假村升級至高端水平，平均房租能由現時約140美元增至180美元，預料房價在翻新工程後有所提升，故相信能抵銷翻新工程時關閉房間的影響。



她又指，大部分能到塞班島旅遊的旅客的消費能力較強，當地需要類似的高端房間供應，不擔心日後酒店升級後的營運。



值得留意的是，年屆88歲的主席兼非執行董事陳守仁，特意到記者會場拍照留念，在拍照環照結束後便離去。

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