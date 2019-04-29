你點睇？專家共識：股市升浪欠闊度　惟很難大跌

外國傳媒報道，雖然美股標指在上周二(4月23日)創下收市新高，但缺乏說服力，原因在於標指500隻成分股之中，當日僅45隻收市上升，即區區9%股份！美股之所以能創下新高，主要靠微軟、蘋果公司、亞馬遜，以及Google母公司Alphabet帶動，它們的表現遠遠跑贏大市，自去年12月平安夜以來已累升24%。



就此，專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey表示，今次的升浪僅由小部分股份參與，意味着只要這班「冠軍股」開始受阻，大市就很有機會出現偏差。



更重要的是，對上一次升市如此「狹窄」是去年8至9月。券商Robert W. Baird投資策略師Willie Delwiche指出，目前情況確實與去年8至9月類似，當時美股創下新高後，10月起就進入大跌近20%的調整浪。他坦言，如果上周二標指創新高時，有超過70隻成分股破頂的話，會對今次升浪更具信心。



另一位專門研究金融歷史的LPL Financial首席投資策略師John Lynch則稱，今次升浪欠缺了細價股參與，令他感到好奇。無論是標普600指數或羅素2000指標，這些反映細價股走勢的指標在過去兩個月皆下跌，意味着投資者對美國未來經濟是否健康增長感到憂慮。



不過，儘管專家們質疑今次升浪欠缺深度及闊度，但沒有人認為即將要大跌。其中，Delwiche認為，或許升市的闊度會在短期內出現；Lynch則估計，就算調整，最壞情況也只會累挫10%左右，標指今年底仍有機會升上3,000點。

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