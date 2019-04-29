新股專輯：羚邦集團周二起招股 力拓學前教育卡通
2019年04月29日 19:16
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(左起)執行董事、財務總監兼公司秘書；創辦人、董事會主席、執行董事兼行政總裁趙小燕；執行董事兼營運總監張偉傑
亞太區媒體內容發行商羚邦集團(02230)周二起招股，對於內地收緊動畫及遊戲的審批，公司營運總監張偉傑表示，該集團旗下動畫的題材內容廣泛，不擔心對業務造成影響。
他指，集團多年來在不同市場發展，有豐富經驗，了解不同地區對內容的需求及不同限制，對在不同地方發展業務有信心。
主席兼行政總裁趙小燕補充，日後將於菲律賓、泰國、新加坡及馬來西亞等地擴大客源及市場份額，並將策略地拓展越南及柬埔寨份等新地區。
她又指，現時內地具教育意義的學前教育卡通大受歡迎，如《小豬佩奇》等，將加大有關方面的發展力度。
收購方面，她指，主要考慮具協同效應的目標，會積極考慮合適的收購。
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