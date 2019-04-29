東亞銀行又賣產　放售3舖位意向價共1.35億

由李國寶出任主席兼行政總裁的東亞銀行(00023)，不但去年末期業績大跌三成，近年亦頻頻出售資產套現。市場消息指，該行新近推出放售3個舖位物業，意向價合共約1.35億元。其中深水埗長沙灣道132至134號怡家大廈地下及閣樓，實用面積共約3,915方呎，物業於1978年以240萬元購入，意向價約4,000萬元。



另一項為紅磡馬頭圍道23至35H號及民裕街9至31號隆基大樓地下27,28,29A,31號舖位，實用面積約887方呎，物業2006年購入價為2,100萬元，意向價約5,000萬元。



最後一項為土瓜灣馬頭角道47至55號安寧大廈地下D舖，實用面積約2,205方呎，該舖於1981年購入，當年成交價750萬元，意向價4,500萬元。



東亞銀行近年負面消息不斷，除了去年被剔出藍籌行列及業績按年大跌外，早前又出現全港多達17間分行電腦系統「冧檔」癱瘓，以及信用卡推廣優惠回贈出錯等「甩轆」事件！



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