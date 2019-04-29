中國石油化工(00386)公布，按中國企業會計準則，今年首季股東應佔淨利潤147.63億元人民幣(下同)，按年減少21.3%；按國際財務報告準則，首季股東應佔淨利潤154.68億元，按年減少19.9%。



期內營業收入7,175億元，按年增加15.5%。其中，原油加工量按年增長2.7%，成品油產量按年增長3.8%，汽油按年增長5.9%，煤油按年增長6.6%。煉油板塊實現經營收益119.63億元。



期內成品油總經銷量4,974萬噸，按年增長5.4%，其中，境內成品油按年增長5.2%，零售量按年增長2.5%。營銷及分銷板塊實現經營收益78.66億元。



另外，期內乙烯產量304.9萬噸，按年增長1.8%；化工產品經營總量2,337.3萬噸，按年增長14.3%。化工板塊經營收益69.53億元。

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