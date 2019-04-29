中國移動披露遭反競爭調查　或受負面影響

中國移動(00941)披露，市場監管總局現正在調查集團四家省公司的定製4G+手機銷售的特定銷售行為是否可能構成反競爭，該等銷售行為包括向分銷商支付補貼並對手機製造商設定業績目標以期增加四家省公司的特別定製的4G+手機的銷售量。手機本身符合中國法律法規規定的所有相關技術指標並獲得中國工業和信息化部批准銷售。



於公告之日，有關調查仍在進行，而集團於調查過程中一直配合市場監管總局。集團並不能預測市場監管總局是否或何時會作出決定、或市場監管總局決定的結果及其所致之影響。如果市場監管總局對集團的四家省公司採取監管行動，公司可能會遭受到相應負面影響。同時，集團已暫停相關銷售行為。

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