新盤UPDATES：MONTARA累收7千票　瑧樺料快加推

新盤競爭激烈，多個項目同步推售，成功掀起新一輪入票搶購熱潮，因應市場反應踴躍，多個樓盤日內料再加推及落實銷售安排。



市區項目登記反應理想。會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，截至今晚已錄逾7,000張入票，較首3張價單推出共372伙超額認購逾17.8倍。而新世界發展(00017)等何文田瑧樺，截至今晚已錄逾1,100個登記，料短期有機會落實加推及銷售安排。



●MONTARA已錄近6千票 再加推124伙

新盤收票反應踴躍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，過去兩日已錄逾4,500張入票登記，截至今午暫時已錄近6,000張入票，料至今晚累積可錄逾3萬人參觀示範單位。而樓盤最終票數可料逾1萬張，勢成今年新盤票王。。



●全‧城滙撻訂戶重售 較之前折實售價高40%

一手住宅銷售資訊網資料，華懋集團旗下荃灣全‧城滙的8樓37樓A室，面積850方呎，早前遭買家撻大訂，發展商周一將上址價單售價修訂為2,040萬元，較2017年8月時1,773.2萬元調升15%，呎價2.4萬元。同時，是次提供的120天現金付款優惠計劃，並無額外折扣。相比2017年出售時，折實售價1,454.02萬元，高出約40%。而該單位將於5月3日起發售。



●巴丙頓山連沽3伙 套現逾6800萬

中原首席營業董事李巍表示，公司獨家代理的西半山巴丙頓山，單日再錄得3宗成交，總值6,820.2萬元。其中8樓A室三房戶，實用面積742方呎，以2,611.8萬元沽，呎價約35,199元。而9樓C室及16樓C室，實用面積同為614方呎，成交價分別2,090.1萬及2,118.3萬元，呎價分別34,041與34,500元。以上3組買家同為本地客，以首置身份入市。



●君譽峰買家享總值達8.4萬旅遊優惠

利嘉閣總裁廖偉強表示，北角君譽峰推售以來，銷售反應理想，公司特別於英皇道開設樓盤專門店，希望配合發展商最新部署，即日起首3名透過該行購買物業住宅單位之買家，均可獲贈價值2.8萬元的旅遊優惠，總值達8.4萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/