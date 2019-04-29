夜市UPDATES：美股破頂後窄幅上落　港夜期偏軟

美國經濟數據好壞參半，美股標指及納指相繼破頂後回軟。道指目前報26,547點，升4點；標指報2,942點，升2點；納指報8,154點，升8點。



報道引述美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)透露，中美雙方能在未來「兩輪談判」內達成貿易協議。港股5月期指夜市報29,625點，跌54點，計及除淨因素僅低水50點。



多家大型企業周內公布季績，蘋果公司目前升0.35%、通用電氣升0.89%。另外，WD及Google母公司Alphabet則收市後公布首季季績，兩者均偏軟。



「超級周」頭炮的美國核心PCE物價指數是美國聯儲局最為青睞的通脹指標。數據顯示，3月核心PCE物價指數按月「零增長」，按年增幅亦僅1.6%，創14個月以來最低，差過市場預期的1.7%，同時距離當局2%通脹目標仍遠。美國3月消費者開支創10年來最大月度增幅。



數據公布後，聯邦基金利率期貨顯示，市場估計年12月減息機會達65.2%，若12月不減息，明年1月減息機會更達70.1%。分析師指出，PCE通脹指標疲軟令市場對聯儲局減息的預期升溫。



此外，疲軟的通脹數據可能使得聯儲局官員們在即將到來的政策會議上有更偏鴿派的表現。聯儲局將在周三結束為期兩天的貨幣政策會議，市場料維持政策不變。



歐元區4月經濟及工業景氣指數均不及預期，歐股仍個別發展。英股升0.22%；法股升0.05%；德股跌0.05%。



【21:30】標指和納指上周五再創收市新高後，美股開市早段好淡爭持，道指升23點，至26,566點；納指升13點，至8,159點；標指升3點，至2,943點。



Burger King母公司Restaurant Brands首季每股盈利55美仙，低於市場預期，旗下快餐連鎖店Tim Hortons同店銷售意外下跌0.6%。Restaurant Brands股價早段跌2.92%至64.51美元。



音樂串流平台Spotify上季付費用戶增加400萬，令總數突破1億戶，是所有音樂服務中首例。Spotify股價早段升3.4%至142.94美元。

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