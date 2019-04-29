瑞士著名投資大師：全球經濟下半年恐「突然死亡」

外國傳媒報道，瑞士著名投資大師、去年10月曾警告美股已墮入「結構性熊市」，2019年或會暴挫20至25%的瑞士對沖基金Zulauf資產管理公司總裁Felix Zulauf最新表示，市場太樂觀了，預計今年下半年將見真章，全球經濟有機會「突然死亡」。



或許投資者較少聽過他的名字。他曾於瑞士銀行(UBS)擔任管理層，在1987年發生特大股災前，呼籲客戶要清倉，之後為著名財經周刊《巴隆氏》圓桌會議30年的常客。他不是「死硬派淡友」，在2009年初，就呼籲投資者要買貨，預計美股有40%上升空間。



他目前指出，相信中美會達成貿易協議，但對股市的正面作用將會很短暫，投資者要留意「趁好消息出貨」的場面或出現。



他又認為，目前市場上的經濟師過度看好經濟前景，預計今年下半年將是艱苦的，全球主要經濟體全部都有可能會突然爆出更多負面消息，從而對金融市場產生巨大破壞。他預計，美國經濟增長會「插水式」下滑，中國也會面對很多「逆風」。

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