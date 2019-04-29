樓價UPDATES：欣盛苑低層綠表賣350萬　嵐岸零議價沽

近期未補價第二市場居屋承接力強勁，不少單位放盤不久即獲買家吸納。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●買家入市意欲強勁，不少優質放盤在零議價下沽出。黃大仙鑽嶺高層F室，實用面積198方呎，以開放式間隔，以開價400萬元售出，實用呎價20,202元。上址為原業主於2015年購入，當時作價363萬元，期內升值約10%。



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新界區



●買家加快入市步伐，粉嶺區近日交投氣氛暢旺。該區居屋欣盛苑E座低層02室，實用面積554方呎，以三房間隔，望街景。單位原開價368萬元，放盤僅10日，獲外區綠表買家以350萬元第二市場價購入，實用呎價6,318元。原業主於2012年12月以183萬元入市，期內帳面獲利167萬元。



●馬鞍山嵐岸2座中層D室三房戶，實用面積795方呎，座向西北享海景。上址放盤3個月，成功以1,100萬元零議價售出，實用呎價13,836元。原業主持貨近9年，帳面獲利548萬元。



●葵涌雍雅軒1座中層J室，實用面積473方呎，以兩房間隔，買家輕微議價13萬元，以667萬元易手，實用呎價14,101元。新買家為區換樓人士，剛沽出手頭上物業，鍾情該盤在區內樓齡較新，而且有會所，因此決定承接。



●荃灣麗城花園3期2座中層H室，實用面積728方呎，以三房包括套房間隔，望山景及內街景，成交價940萬元，實用呎價12,912元。原業主於1991年以162萬元一手買入，持貨至今帳面獲利778萬元。



●屯門居屋悅湖山莊8座中層G室，實用面積592方呎，業主放盤僅一星期，即獲一名外區上車人士垂青。新買家鍾情該區鄰近上班地點，同時業主提供議價空間，願減價10萬元，終以590萬元自由市場價購入，實用呎價為9,966元。

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