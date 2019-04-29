概念股翻身？著名專家：Apple料兩年升70%　因為...

外國傳媒報道，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster表示，預計蘋果公司(Apple Inc.)股價將在未來24個月會累飆逾70%。



他說：「我覺得Apple將會是今年表現最好的FAANG五大科技股，因它擁有具意義的上升故事(5G iPhone)，股價可能會高見近350美元。」



蘋果公司將在周二(4月30日)美股收市後公布季度業績，他預計每股盈利及收入將輕微好過市場預期。目前市場料Apple首季每股盈利2.37美元，收入達576億美元。



Munster在過去20年於券商Piper Jaffray工作時，一直專注研究科技板塊，為華爾街其中一位最專業的專家，他對Apple表示樂觀，主因是5G iPhone會成為現實，市場會出現換機潮。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/