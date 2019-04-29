贛鋒首季多賺6%　擬發H股及A股可換股債券

贛鋒鋰業(01772)(002460.SZ)公布，截至今年3月底為止首季，營業收入按年增長26.65%至13.29億元(人民幣‧下同)，純利按年增長6.22%至2.52億元，但扣除非經常性損益後的純利按年倒退42.61%至1.49億元。



該公司同時公布，計劃向特定對象發行不多於5,000萬股H股，董事長李良彬及副董事長王曉申旗下的公司各會認購最多1,250萬股H股，相當於經擴大後已發行股本的0.92%。其餘最多2,500萬股會讓獨立於公司、並非公司關連人士的非內地人士、機構投資者及其他合資格投資者認購。這次H股發行有待中證監和聯交所批准。



另一方向，贛鋒計劃發行本金總額不超過21.5億元的A股可換股債券，以認購Minera Exar公司部分股權項目、萬噸鋰鹽改擴建項目、以及補充流動資金。所有A股股東有權優先認購，李良彬及王曉申等25名公司關聯人士會可能合共認講其中最多7.92億元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/