787系列飛機面臨停飛　波音股價高位回落

波音公司(Boeing)飛機再現安全隱患，外國媒體報道，美國聯邦航空管理局(FAA)正在對所有波音787系列飛機採用新的適航指令(Airworthiness Directive，AD)，這或導致飛機被停飛。波音股價周一(29日)高位回落，現升0.13%。



FAA公告稱，收到有關該機型副翼和電梯被雷擊損壞而導致液壓洩漏的報告，其正在對所有波音787系列飛機採用新的適航指令，指令將於6月3日起生效。



適航指令是為了通知已認證飛機的所有者和操作者，特定型號的飛機、發動機、航空電子設備或其他系統存在已知的安全隱患，且必須予以糾正，適航指令對於飛機操作者是強制性的。



分析指出，新的適航指令意味如果飛機不進行額外的多輪檢查和記錄檢查，以確保包括副翼和電梯動力控制單元在內的部件仍在正常工作，飛機可能會被停飛。

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