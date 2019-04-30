古勝：基建鐵路股只宜短炒

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周一為4月期指結算，恒指雖然升287點收報29,892點，但主板成交得747億元，似乎係大戶想壓住喺三萬點樓下結算。加上內地準備放五一黃金周長假，滬/深港通本周要關閉，等到下周一先復市，到底期間大戶會否趁機推港股上三萬點還是放軟手腳？大家不妨拭目以待。



睇番周一藍籌股走向，重磅股表現各異，其中騰訊(00700)升1.7%，建設銀行(00939)升1.1%，中國移動(00941)微升0.1%，滙豐控股(00005)則升0.5%，表現冇乜特別。反而升得最顯眼的，相信非內險及鐵路基建股莫屬。中國平安(02318)及中國人壽(02628)分別升2.3%及1.3%，而中國鐵建(01186)、中鐵(00390)及中交建(01800)升幅則介乎0.9至5%不等。



先講內險股，早前受惠市場憧憬阿爺放水撐經濟、A股反覆向上間接推動內險企業投資收益。周一中國銀保監會公布的首季內險統計數據，正好印證內險經營環境唔錯，好似原保險保費收入按年增長15.9%至1.63萬億元人民幣，其中財產險及人身險保費收入分別按年增長7.3%及18%，正好作為推動股價再上的助力，故大家不妨揀隻心水內險炒一轉。



至於基建股方面，其實近期已經走晒樣，好似中鐵建、中鐵及中交建近兩個月都係反覆向下為主。這亦難怪，雖然市場一度憧憬中央會加大基建投資以支撐經濟，但等來等去仍是只聞樓梯響，未見有實際行動。



故此，周一板塊回暖，主要係資金博季度業績出爐之餘，亦有可能是藉着上周在北京舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，簽署了總額達640多億美元的合作協議，帶起板塊氣氛。不過，今轉明顯係借勢炒作居多，暫未見企業可以在短期內受惠，故除非上述三股的股價能上破20天線阻力，否則炒作最好點到即止。



此外，周一中資航空股又見起動，係咪同五一長假期多咗人外遊有關？非也，查實資金主要都係炒美國總統「侵侵」上周於推特貼文稱，已告知石油輸出國組織(OPEC)油價必須降下來，再出口術打壓國際油價，紐約期油隨即從66美元樓上，跌到落周一曾見62.6美元，間接有利降低航空企業營運成本。



另外，即使美匯指數近期反覆抽上98水平，但在美息前景唔多明朗下，美元升得幾耐仍為疑問，一旦轉升為跌，同樣有利以人民幣作為收入的航空股。



走勢上，周一中國國航(00753)彈力最勁，升咗3.8%，南航(01055)及東航(00670)就分別升2.8%及2.6%。由於三股下試中線升軌支持後均現反彈，短期再上機會唔細，值得揀番隻短炒，跌穿50天線即止蝕。

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