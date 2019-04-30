林嘉麒：等待調整　候低加倉

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，港股周一期指結算，出現過山車走勢，在缺乏消息下，恒指先高開125點，迅即跟隨A股走勢而倒跌，及後A股回穩，港股愈升愈多，收復10天及20天線，一度重上29,900點水平，最終收報29,892點，惟主板成交只有747億元。



在沒有消息下，成交淡靜而挾上，以月內以較高位置作結算，反映有心人想期指於高位作告一段落。另外，留意到周一開市時現貨月未平倉合約總數只有46,251張，未平倉合約淨數6,940張，較上日分別大減41,016張及15,913張，代表作結張數少，期指結算價參考性不大。



至於所有月份的未平倉合約總數維持於194,907張，未平倉合約淨數59,024張，較上日分別只減少11,919張及15,844張，資金已重新部署下月期指，估計5月初恒指走勢未會太差。



周三內地開始五一黃金周假期，滬深股市休市，下周一復市，因此，周二走勢將成為本周表現的關鍵。中國周二將公布4月份的官方PMI數據，還記得好於預期的3月PMI數據公布後，4月1日恒指高開300多點，收市以近全日高位29,562點作結。



恒指周一收於29,892點，較4月1日收市高509點，反映3月份PMI經濟樂觀的預期是509點。假若4月份PMI數值能夠持續改善，即是連續兩個月經濟見好轉，投資者對經濟前景信心應可大大加強，恒指理應再度挑戰30,000點以上或年內高位。



相反，數據欠佳或是勝預期而不升反跌，反映市場正在憂慮。是黑天鵝或是灰犀牛不得而知，屆時恒指短期或已見頂，進一步調整將要發生，50天線(即29,178點)成為關鍵。



踏入5月份適逢「五窮六絕七翻身」，眼見恒指連升四個月，大市5月調整機會大大增加。不過，這星期市場焦點又再重回中美雙方貿易磋商，估計淡友好，好友又好，不會在此階段輕舉妄動。



這星期在A股休市的情況下，成交將進一步淡靜，預料最差的情況也不會回到3月最後一個交易日的收市位，即是3月份PMI公布的前一交易日29,100點以下。假若出現大調整，即反映4月初憧憬的經濟前景變得悲觀，或者是市場有另一風險出現。



本文多次提及恒指阻力於30,300點，也建議於該水平減持大部分持倉，期望大家手上仍持有大部分現金。期指張數為數不少，加上市場在等待中美貿易協議出台，估計就算聯儲局本次議息變鷹又或是非農數據轉差，大市日後回調應屬短暫，大家仍可於低位略為加倉。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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