陳蓓敏：低息環境持續　恒地值得看好

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，身懷免疫抗體的美國經濟，首季增長竟出乎市場預期，初值按季升3.2%，強於過去數年首季度表現，完美地顯示美式強勢，不受聖誕政府停擺和中美貿易戰影響。油價急升見急回，因特朗普出言表示，油組應提高產量降低油價。本周聯儲局會議，市場估計息口不變。



上周內地債市受巨無霸企業未按時付息，隨即引起債務風險。內地五一長假將臨近，假期前，滬綜指表現牛皮。周二將公布4月中國製造業採購經理指數，應有穩定樂觀表現。



周一港股4月期結，恒指幸守於10天和20天線水平，月內上下波幅差距不足1,000點。多間中資金融企業公布首季業績，料見平穩，升市領頭羊仍以權重者領航。美國兩軍艦在台灣海峽擾擾攘攘，製造噪音，難起風浪。恒指縱有回調，也只是健康調整和短時間而已。



市場預期特朗普有機會在下半年要求減息憧憬下，有利本地地產股。恒基地產(00012)去年純利為311.5億元，按年只升1%，每股末期息為1.3元和10送1紅股，除淨日為5月30日。



第2季各大發展商積極去貨，配合市場需求。恒地現時約有六至七個樓盤出售，樓價和銷售前景皆見樂觀。此外，持有41.53%中華煤氣(00003)權益和收租物業，皆為集團提供優質現金流。建議候低吸納，目標52.8元，止蝕46.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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