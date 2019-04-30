鄔必偉：互聯網醫美第一股即將登場

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，最近，由騰訊控股(00700)投資的互聯網醫美平台──北京新氧科技經過了6輪融資後，終於向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請，將在納斯達克上市，計劃集資1.5億美元。



新氧這家公司是在網紅經濟的驅動下，成立不到六年的創業公司。最引人注目的就是高增長和盈利能力。最初新氧只是一個醫美社區，在2014年上線電商業務後，就變成了社區+電商的營運模式。一方面讓用戶在社區以文字、圖片、短視頻、直播等多種形式分享極為詳細的整容體驗；另一方面，讓有資質的醫院入駐，向用戶提供在線預訂服務。



簡單講，就是做一個連接想美容的、和能做美容且有資質的醫院或機構的平台，是一個B2B2C的模式。過去幾年，新氧的用戶量迅速增加，其MUV(月獨立訪客數)從2016年的290萬增長到2018年的1,030萬，增幅高達255%。在去年第4季，新氧的媒體內容觀看量達到平均每月2.4億次，很多文章輕易就超過10萬以上。



在這麼活躍的流量之下，新氧的轉化能力也非常可觀。我們可以看到，新氧的收入主要來自於兩個方面：第一是向醫美服務提供商收取的廣告費，這裏佔67%；其次是從醫美服務提供商裏收取的預定佣金提成，佔33%。也就是說，新氧通過聚集大量的醫美潛在用戶，來向B段的機構收取廣告費和佣金提成。



2016年到2018年，新氧的營收分別是0.49億元、2.59億元、6.17億元人民幣，按年增幅分別達到428%和138%，利潤方面，在2017年扭虧為盈，淨利潤達到1,720萬元，2018年增長220%到5,508萬元。也就是說，無論是營收還是利潤，新氧都在高速增長中。



當然，作為連接用戶和醫美機構的平台，永遠免不了會有安全的隱患。作為平台，雖然不負責醫療的效果，但是，因為有收取廣告費和佣金提成，就很難在出現問題的時候完全免責，或者說從輿論中免責。我覺得這是之後新氧在平台擴張，特別是引入新的醫美機構的時候需要嚴格把關的，因為千里之堤毀於蟻穴，醫療之中沒有小事。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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