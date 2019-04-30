歐宸銘：港股或受壓　跌幅有限

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股上周表現一般，適逢復活節長假期，市場傾於先行獲利，再靜候後市發展。不過，港股今年連升了四個多月，升逾4,000點，縱然在30,000點前稍為失去上升動力，好友應已嘗了不少甜頭，接下來恒指出現調整的可能性或有所提高。



自今年以來，恒指主要跟隨A股，相較過去以美股作主導的布局大相逕庭。滬綜指4月中開始失守多條平均線，自高位3,288點大幅下跌約7%，圖表上，2,970點成心理關口，離現價3,062點差距僅餘3%。我們認為，A股近期出現調整實屬正常，回顧年初至今，A股升幅已達28%，較港股升19%和美股升16%為優，現時進入整固階段亦合情理。



至於港股4月份方面，恒指久久未能企穩30,000點，此前的強勢板塊包括5G、內房及水泥似乎多以獲利回吐的走勢呈現在投資者眼前。若然A股出現的調整幅度較預期大的話，恒指有可能再試29,400點左右的水平。



雖然短期港股或將受壓，但我們認為投資者不用過分悲觀，亦不認為是大跌市的開始。中國首季GDP按年增長6.4%，高過市場預期增長6.3%，當中包括經濟投資增速加快，消費水平呈健康發展，淨出口數據好轉等等。



中美貿易談判繼續向好，以及聯儲局放鴿等利好消息仍是市場推手，基本因素未有改變，港股似借勢調整為主，就算失卻29,400點水平，上升裂口29,100點亦有強勁支持。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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