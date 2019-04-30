中信銀行(國際)：加元未擺脫區間上落

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周加拿大央行公布維持基準隔夜利率於1.75厘不變，符合市場預期。會後聲明中刪除有關未來有必要加息的措詞，認為當前利率仍合理，將繼續評估適當的貨幣政策寬鬆程度，並下調今年GDP預測，將第1季GDP增速預期從0.8%下調至0.3%，下調全年GDP增長至1.2%，消息刺激美元兌加元升穿1.35關口至高位1.3520。



不過，加拿大央行行長波洛茲隨後指出，未來利率調整將可能是上調而非下調；儘管市場普遍預期加央行不會改變政策的決定，最終美元兌加元回落至1.35下方。



美國總統特朗普早前更新伊朗5月到期的原油豁免政策，目的是將伊朗的原油出口降至零，消息刺激油價向上，但美國能源資訊局公布上周美國原油庫存增加547.9萬桶，市場預期為增加125.5萬桶，消息抵銷美國制裁伊朗的正面效應，令紐約油價從近半年高位回落。



美國3月新屋銷售及零售銷售升至近一年半高位；而美國第一季度實際GDP(年化季率)初值3.2%，超出市場預期的2%，經濟數據回升令市場對聯儲局加息預期重燃。另一方面，歐美貿易摩擦不斷升級，驅使了部分資金流向美國，美匯指數突破98.00關口。



本周中美兩國將舉行新一輪貿易談判，聯儲局亦將公布利率決議，市場普遍預期按兵不動。數據方面，周五美國公布4月失業率及非農就業數據，市場預期失業率維持在3.8%，而非農就業職位維持在20萬個附近。加拿大也將於周二公布2月GDP數據，美元兌加元現在支持區域在1.33附近，上方阻力位在1.3550，現階段加元或維持區間上落。

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