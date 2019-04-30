澳娛董事會變動　霍家第三代入局

澳博控股(00880)聯席主席兼執行董事霍震霆接受《東網》查詢時確認，控股公司澳門旅遊娛樂股份有限公司董事會出現變動。據悉，其兒子霍啟山，以及澳娛主席霍震寰之子霍啟中獲委任為董事，另賭王何鴻燊二房女兒何超蕸亦獲委任為董事會新一員。



何鴻燊及其胞姐「八姑娘」何婉鴻則雙雙退任澳娛董事，霍震霆強調，是次為正常的調整，因何鴻燊和何婉鴻都是因為年紀和身體狀況而需要退下來。



被問到霍家在澳娛董事人數由原來的1名變成3名，他強調多年來霍家都是藉着澳門霍英東基金會在澳門進行博彩事業，這原則幾十年來都沒變。何家和霍家都希望合作搞好澳門產業多元化。至於有評論指，何家三房和四房被邊緣化，他笑着回答說不會，「啱啱都有開會，三房四房都有董事代表在公司之內。佢哋講我哋都會聽，大家都係希望將公司搞好」。



澳娛其餘留任董事除了主席霍震寰外，尚有何家二房女兒何超瓊和何超鳳。換言之，在澳娛董事會最新成員中，霍氏家族與何家二房共有6名董事掌控了澳娛。餘下4名留任董事分別是何家三太陳婉珍、四太梁安琪、岑康權及鄭家純家族的代表曾安業。當中，前三者為澳博現任執董。



據信德集團(00242)今年1月披露，澳娛的股東分別為霍氏基金(26.576%)、Lanceford(10.538%)、信德集團(4.985%)、Interdragon(10.796%)，以及何超瓊本人(0.117%)。上述各方共同擁有澳娛約53.012%股份。值得注意的是，Lanceford由何超瓊及其弟妹擁有，Interdragon分別由信德集團持60%及澳娛持40%股權。



就澳娛董事會變動的事宜，記者曾致電霍震寰，及以電郵方式向澳博查詢，惟至截稿前未獲回覆。



此外，澳博周一(29日)發公告指，將於6月11日舉行股東會，除審核去年度財務報表、董事報告及核數師報告外，亦會審議包括重選吳志誠為公司執行董事，以及選舉曾安業為非執董等議案。



另據澳博2018年年報顯示，主席何超鳳去年度總薪酬為530萬元。聯席主席梁安琪及行政總裁蘇樹輝的總薪酬則分別為210萬元及230萬元。



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