龔成：致富類神作藏大智慧

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，《思考致富聖經》這書已暢銷了大半個世紀，至今全球發行超過3,000萬本，這本除稱為成功學的鼻祖及經典之作，至今亦被稱為有關成功及致富類的神作。



本書的作者，即成功學大師拿破崙˙希爾(Napoleon Hill)，用了20年時間訪問了幾百位成功人士及富豪，總結他們的秘訣而寫成這本書的，每一個章節都包含着他們的賺錢秘訣。



書中不是教我們炒樓炒股做生意等的賺錢方式，而是教我們從思考方面着手，完全改變我們的思維。書中共有十五章，講述成就致富的十三步，而每一章背後都包含大智慧。



第1章：意念成就事實(靠意念成為愛迪生事業夥伴的人)

第2章：慾望(一切成就的起點─致富的第一步)

第3章：信心(想像並相信美夢必成─致富的第二步)

第4章：自我暗示(影響潛意識的媒介─致富的第三步)

第5章：專業知識(個人的經驗或觀察成就─致富的第四步)

第6章：想像力(心靈的工廠─致富的第五步)

第7章：條理分明的計劃(轉化慾望為具體行動─致富的第六步)

第8章：決心(克服拖延─致富的第七步)

第9章：毅力(引發信心必備的持久努力─致富的第八步)

第10章：智囊團的力量(鞭策力─致富的第九步)

第11章：性慾轉換的奧秘(致富的第十步)

第12章：潛意識(串聯的環結─致富的第十一步)

第13章：頭腦(意念的廣播與接收站─致富的第十二步)

第14章：第六感(通往智慧殿堂之門─致富的第十三步)

第15章：六種恐懼鬼魅(找出有多少「鬼魅」阻擋了你)



書中的中心思想，就是說明你希望成為甚麼樣的人，就能成為甚麼樣的人，任何有決心、有準備、志在必得的人，有朝一日，必能擁有金錢、名聲、讚譽及幸福。而所有的成就、財富，皆來自於一個觀念，即意念成就事實。



「凡是人心所能想樣並且相信的，終必能夠實現。」



「每一個逆境，每一次挫折，每一回不愉快的經驗，都會帶來相等或更大利益的種子。」

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