【名家筆陣】鄺志良：科研發力有助經濟破關

筆者在這專欄已多次提出，中國經濟增長放緩已是不爭的事實，要重返升軌，須提升勞動生產力和資本投入的效率。但近年的數字顯示，勞動生產力和資本投入的效率並未達致明顯改善，但這並不意味中國經濟將完全失去動力。過往十多年，內地科研水平高速提升，極有潛力為未來經濟增長帶來突破。



全社會研究與發展(R&D)經費從1988年的90億元人民幣，增加到2017年的17,606億元人民幣，僅次於美國，位居世界第二。科學引文索引(SCI)論文從1988年的0.56萬篇，增加到2016年的32.42萬篇，位居世界第二。



根據國家知識產權局的數字，內地發明專利申請量從1988年的4,780項，增加到2013年的825,136項，而在往後短短的五年間更大幅攀升至2018年的170萬項，位居世界第一。內地的基礎研究亦已經對人類生活產生了重大影響。袁隆平的雜交水稻、李振聲的雜交小麥養活了全世界數以億計的人口，屠呦呦(2015年諾貝爾醫學獎得主)的青蒿素拯救了全世界數以百萬計的瘧疾患者，師昌緒的材料學研究大大提升了航空發動機的性能，這都是對全世界極具影響的發明。



至於近年，內地在通訊設備、人工智能、生物科技、超級電腦等方面的長足發展更是有目共睹。當然，仍然有不少分析指出，內地科技水平跟美國、德國和日本等先進國家仍有一段距離，但筆者認為，縱然這是事實，也並不太重要，因為中國與這些先進國家的科技差距正在不斷收窄，而中國的科研和生產技術正向中高水平快速發展。



當然，內地的科研發展亦面對某些障礙。首先，中國科研發展最缺乏的是高質人才，根據2017至2018年世界經濟論壇全球競爭力報告，中國在137個國家中，教育和培訓排名47位，已屬中上水平，但要推動科研再向前發展，現在的教育和培訓水平仍有點差強人意。



由1987年至今，內地已有四百多萬人往海外升學和進修，但回國的只有約二百二十萬，當局須提高誘因讓留學生回流，甚至吸引更多專才流入。要做到這點，單靠高薪厚職未必能吸引專才，更要積極改善工作、生活和科研環境。



要做到真正的改善，中國需要再投放更多資金於與科研有關的環節。2016年中國的科研支出佔國內生產總值（GDP）約2.1%，遠低於以色列的4.25%、南韓的4.24%、日本的3.15%、德國的2.94%和美國的2.74%。以中國現時的財力，絕對可以進一步擴大科研資金的投入。



最後，中國每年的專利註冊已超越一百萬項，但極大部分只是在內地註冊，而自2013年至今，每年只有二千項的發明能夠同時在美國、歐洲和日本成功註冊專利，內地註冊項目和海外註冊的數字差距如此巨大，可能反映內地專利發明未能達到其他先進國家的註冊要求，中國在往後的專利發明，不應單求數量上的增長，更重要的是質素的提升，這才會有效提升生產力和有助生產高增值的產品，讓科研成果變成經濟增長的突破口。



鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

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