歐股收市做好　拜耳逆市挫3.5%

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,440點，升12點或0.17%；法國CAC指數收報5,580點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報12,328點，升12點或0.1%。



德國化工巨頭拜耳(Bayer)監事會主席溫寧稱，仍「一致支持」公司CEO鮑曼。此前投票結果顯示高達55.5%股東反對鮑曼及其管理層，指其需為收購孟山都的爛攤子負責。拜耳股價全日跌3.51%。



荷蘭飛利浦首季純利按年增加31%，主要受惠持續的成本削減，公司股價收漲1.96%。



近月陷洗錢傳聞的瑞典銀行表示擬聘前瑞典首相佩爾松為公司主席，以改善該行形象，股價上漲1.65%。

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