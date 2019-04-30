東方日報B2：樓市好友按季倍增　大摩估今年漲價一成

隨着香港住宅樓市今年初開始反彈，市場情緒亦由悲觀轉為樂觀。花旗銀行發表今年首季市民置業意向調查，結果顯示預期未來12個月樓價會上升的受訪者比例，按季增加超過一倍，由去年第4季只有18%，增至今年首季的42%。



樓市氣氛顯著回暖，過去短短1個月之內，有七家中資及外資大行唱好樓市前景。其中，美資大行摩根士丹利發表報告預期，今年二手住宅樓價指數會上漲10%，較該行今年1月中預測僅輕微上升2%，明顯「愈唱愈牛」。



事實上，自從香港住宅樓市於去年第3季見頂回落之後，市民對樓市前景變得悲觀。花旗的調查顯示，於去年第3季，有38%的受訪者預期樓價會上升，至去年第4季時更進一步縮至只有18%。相反，去年第3季，預期樓價會下跌的受訪者比例為29%，至去年第4季時，更增加28個百分點至57%。



不過，踏入2019年之後樓市開始反彈，而且漲勢急速，市民對樓市前景恢復樂觀。除看好樓價的受訪者急增之外，今年首季預期未來12個月樓價會下跌的受訪者比例，較去年第4季銳減33個百分點至24%，預期未來一年樓價會平穩的受訪者，按季增加10個百分點至35%。



調查又顯示，即使預期樓價會上升，惟市民置業興趣不減反增。今年首季有26%受訪者表示，現時對置業非常感興趣或頗感興趣，比例創有調查以來新高。



其中，年齡介乎21至29歲的受訪者當中，37%表示現時對置業感興趣，較去年第4季增加18個百分點；在未婚的受訪者當中，31%表示有興趣置業。



市民愈來愈樂觀之餘，券商對樓市看法亦更「牛」。摩根士丹利除調高今年二手樓價預測之外，同時亦調高今年一手住宅樓市成交量預測20%至1.85萬個單位，明顯較今年1月中預測增幅10%為高。



該行解釋，對香港住宅樓市前景更樂觀，主要是基於三大因素。首先，該行原預期美國聯儲局今年會加息一次，但現時相信明年中始會加息，香港按揭利率將維持低企。其次，中港經濟有改善。最後，港府調整公私營住宅用地供應比例，預期2019財年港府推出的私宅用地，只可提供約1.45萬個單位，2020財年更進一步減至1.35萬個單位，較2015至2018財年平均每年2.17萬個為少。



然而，評級機構標準普爾、交銀國際、高盛、美銀美林及滙豐環球研究早前相繼發表報告看好樓市前景。當中，交銀國際「轉軚」唱好，預期樓價漲勢可望持續到今年第2至第3季，中原城市領先指數會於未來6個月內重返去年高位。滙豐亦改變看法，預期今年香港住宅樓價會漲一成，並且會突破去年高位。



不過，市場並非一面倒看好，有專家認為二手樓業主不斷加價，準買家未必追得上，市場交投維持低位，直言樓市有價無量情況並不健康。

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