【名家筆陣】李秀恒：退休保障制度勿一刀切

曾經在香港擁有百萬資產，就可成為令人羨慕的「百萬富翁」。但隨着時代轉變，如今在香港有百萬資產已不能被稱為「富翁」，而擁有千萬身家的人口亦在逐年上升。最近一份調查報告顯示，去年香港擁有1,000萬港元以上淨資產的「千萬富翁」已超過51萬人，創歷史新高。



香港面積只有1,100多平方公里左右，但這個彈丸之地，偏偏創造了一個世界之冠的奇迹，就是有錢人特別多，按750萬人口比例計算，即平均每15個人便有一個是「千萬富翁」，平均每一平方公里就有超過460個「千萬富翁」，密度之高，相信天下無雙。



筆者由此想到，「全民退休保障」應否設定資產審查的問題。筆者一向贊成香港應該設立退休保障，讓每一個香港人在退休後仍可過着不用憂柴憂米和有尊嚴的生活。不過，對於已擁有千萬資產的家庭，是否有必要每月「硬塞」3,500元退休金給他們「改善生活」，值得商榷。



以每月3,500元計算，51萬位「千萬富翁」便需要約17.8億元退休金，一年就是約214億元；如以2018年興建一個公屋單位約86萬元建築成本計算，一年給予「千萬富翁」的退休金，已可興建約24,900個公屋單位，幫助到二萬四千多個基層家庭「上樓」。試想同一筆錢，怎樣用意義大些呢？



「全民退休保障」若不設資產審查，不但會造成資源浪費，還違背了社會福利政策以幫助和照顧有急切需要的基層、長者及貧困戶為優先的服務宗旨。所以，筆者認為退休保障制度不應「一刀切」，以確保有效地將有限的資源集中運用，幫助社會上真正有需要的社群。尤其很多人都說香港貧富愈來愈懸殊，其實愈富裕的社會，貧富懸殊問題會愈突出，那就更加需要採取政策把資源向貧窮方面傾斜。



據悉，5月中旬，特區政府扶貧委員會將會舉行高峰會，邀請各界代表為香港的扶貧政策再把脈。希望這次會議，在集思益廣下可為全民退休保障打開一個新局面。



李秀恒

香港經貿商會會長

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