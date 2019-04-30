美股收市：標指納指續創新高　道指升11點

投資者關注美企業績及本周多項重磅消息公布，美股收市全線做好，標指和納指續創收市新高。道指收報26,554點，升11點或0.04%；標指收報2,943點，升3點或0.11%；納指收報8,161點，升15點或0.19%。



報道引述美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)透露，中美雙方能在未來「兩輪談判」內達成貿易協議。有關消息利好大市走勢。



「超級周」頭炮的美國核心PCE物價指數是美國聯儲局最為青睞的通脹指標。數據顯示，3月核心PCE物價指數按月「零增長」，按年增幅亦僅1.6%，創14個月以來最低，差過市場預期的1.7%，同時距離當局2%通脹目標仍遠。美國3月消費者開支創10年來最大月度增幅。



此外，疲軟的通脹數據可能使得聯儲局官員們在即將到來的政策會議上有更偏鴿派的表現。聯儲局將在周三結束為期兩天的貨幣政策會議，市場料維持政策不變。



個股方面，Burger King母公司Restaurant Brands首季每股盈利55美仙，低於市場預期，旗下快餐連鎖店Tim Hortons同店銷售意外下跌0.6%。Restaurant Brands全日跌逾1%。



音樂串流平台Spotify上季付費用戶增加400萬，令總數突破1億戶，是所有音樂服務中首例。Spotify股價收市大致靠穩，報138.33美元。

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