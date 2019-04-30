復星醫藥首季淨利潤7億人民幣

復星醫藥(02196)公布截至2019年3月31日止第1季度業績，歸屬於上市公司股東淨利潤7.12億元人民幣(下同)，按年升0.92%，每股基本盈利0.28元。



另外，集團公布，其控股子公司上海復宏漢霖生物技術股份(簡稱「復宏漢霖」)的阿達木單抗注射液(生物類似藥，即重組抗TNFα全人單克隆抗體注射液；簡稱「該新藥」)已納入優先審評程序。該新藥主要適用於斑塊狀銀屑病、類風濕性關節炎的治療。



截至該公告日，該新藥用於治療斑塊狀銀屑病適應症於中國境內(不包括港澳台地區，下同)處於臨床III期試驗。



截至2019年3月，集團現階段針對該新藥(包括斑塊狀銀屑病適應症及類風濕性關節炎適應症)已投入研發費用約2.0859億元(未經審計)。

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