【市前重點睇】標指納指續創新高　美匯跌至97.8

●美匯指數反覆跌至97.8水平上落，離岸人民幣(CNH)企6.738，港匯企7.843，圓匯反覆企111.6，歐元漲至1.118，英鎊反覆升至1.293。金價低見1,278美元，最新在1280關口爭持。布油於72美元關上落，紐油升至63.5美元。道指期貨上升。



●中美新一輪貿易談判今日(30日)在北京舉行。美國財政部長姆紐欽表示，雙方仍有重大問題有待解決，但執行條款「接近完成」，只需「稍作微調」；而接下來兩輪談判對中美達成協議至關重要。



●道指收報26,554點，升11點或0.04%；標指收報2,943點，升3點或0.11%；納指收報8,161點，升15點或0.19%，標指和納指續創收市新高。 https://bit.ly/2GQ8Gpo



-谷歌母公司Alphabet首季淨利潤66.6億美元，折合每股盈利9.5美元，市場預期10.6美元。股價市後急跌逾7%。



●港股ADR指數收報29,883點，跌9點。



●美國10年期國債孳息率升2.7點子，報2.5252厘。



●美國財政部表示，由於聯儲局放慢縮減資產負債表上資產組合的速度，政府借款將少於此前估計的數額。



●美國3月核心PCE物價指數按月零增長，按年增幅1.6%，為14個月低位，市場預期1.7%。



●紐約期油收報每桶63.5美元，升0.2美元或0.32%；布蘭特期油收報每桶72.04美元，跌0.11美元或0.15%。



●紐約期金收報每安士1,281.4美元，跌7.4美元或0.6%，結束連續3日升勢。



●英國富時100指數收報7,440點，升12點或0.17%；法國CAC指數收報5,580點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報12,328點，升12點或0.1%。 https://bit.ly/2GRSVy7



●三星電子第1季淨利潤5.1萬億韓圜，市場預期5.7萬億韓圜。



●樂視網稱中國證監會決定對公司及賈躍亭就涉嫌信息披露違法違規立案調查。



●東亞銀行又賣產，放售3舖位意向價共1.35億。 https://bit.ly/2WcsIzL



●公司業績

-建設銀行3個月淨利潤769億人幣，增4.2%。

-中國銀行第1季純利升4%，淨利息收入增6.5%。

-工商銀行首季賺820億人民幣，不良貸款率降。

-中銀香港首季淨經營收入升近5%。

-中興通訊3個月轉賺8.6億元，預告半年續理想。

-交通銀行第1季度純利增4.8%。

-中石化首季少賺兩成。

-中國石油首季僅多賺1%。



●香港3月出口貨值跌1.2%，連續5個月轉弱。



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