三星電子首季淨利潤倒退近6成

三星電子公布，雖然新推出的Galaxy S10智能手機銷量穩健，但受累於內存晶片及顯示器的需求疲弱，至3月底的第1季錄得合併經營溢利按年倒退60.16%，至6.23萬億韓圜；合併銷售額52.39萬億韓圜，按年倒退13.49%。期內，淨利潤5.04萬億韓圜，按年跌56.85%，並低於預期5.7萬億韓圜。



期內，公司資本支出4.5萬億韓圜，其中3.6萬億韓圜用於半導體。公司同時正式宣布，將在未來10年內投資133萬億韓圜(約9,000億港元)，以圖領導邏輯晶片市場。



展望第2季，公司預期內存晶片市場整體疲軟，料價格仍會持續下滑。下半年高密度產品的晶片需求將增加，但外部環境仍存不確定性。而隨着新智能手機的推出，對柔性屏幕的需求將會增加，顯示器業務將進一步復甦。因應電視及智能手機市場的競爭日益激烈，公司將重點加強其在高端市場的領導地位。



三星在南韓華城建設的7nm EUV生產線預期年底完工，明年底前實現大規模量產。公司預計今年下半年發布的Exynos 9825有望成為首款搭載7nm EUV的處理器，及應會搭載在三星旗艦機Galaxy Note 10上。



據TrendForce數據，今年1季度三星在晶片代工市場的份額將達19.1%，較去年14.9%提升近3成。





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