【股民熱話】香港樓市夕陽無限好　地產股將步股王後塵？

相信唔少股民，還記得去年首季，股王騰訊控股(00700)股價一度衝上高位476.6元，各大投資銀行紛紛唱好股王股價，部分更將目標上調至500元以上，股王風頭一時無兩。只可惜，呢個風頭只係維持咗一段短的時間，不久就傳來股王的南非大股東大手配股減持，之後股價失守400元關，跌至去年10月低見251.4元，由高位計累跌47%，市值最多蒸發超過兩萬億元。此役再次顯示，當各大投行齊心一致唱好或唱淡某些投資產品，可能預示大浪頂或浪底快出現，股民要打醒十二分精神！



講咗呢個相距才十幾個月的魚缸教訓，再睇番最近發生的魚缸現象。多家投行相繼發表研究報告，上調今年香港樓價預測。再一次見到各大行咁齊心一致睇好，難道就是香港樓市一大凶兆？



睇番樓市，住宅樓價經過短暫調整後，今年初又再重拾升勢，二手盤業主叫價又回復進取。物業代理統計的二手樓價指收，近周更連升11個星期，且按周升幅擴大至1.56%。顯見香港樓市確實在回勇，促使各大行紛紛上調預測(見附表)，撩火加油。



其中，滙豐環球研究發表的研究報告以「雨後陽光」為題，指香港住宅樓市下跌周期已經完結，而且復甦速度較預期快，預期今年樓價會漲10%。最新鮮熱辣則有摩根士丹利發表的研究報告，指與1月份相比，對香港樓價及銷量增長更為樂觀，主因由於美國利率前景偏鴿派、市場情緒改善且供給減少。隨着第2季新項目推出，預計地產股表現將重新超越恒指，將香港地產股目標價平均上調8%。



之不過，樓價脫離市民負擔能力已成事實，樓價又再飆升，有能力追入市的用家愈來愈少，故見二手成交其實係有聲勢但未見交投異常踴躍。至於新盤，由於政府正籌備推出一手空置稅，各大發展商今年都會積極推售新盤，以免累積庫存太多，將來受到空置稅的影響令成本增加。一方面，二手樓價叫價高，而且受按揭貸款相關限制，手頭冇六成首期都唔敢諗二手盤，用家只有轉投一手市場。另一方面，數據顯示首季私樓落成量減少，用家心急可以理解，如今再配合各大投行發功，相信嚟緊會見到一手樓市場旺場！



咁講法，香港樓市旺埋呢一轉，會唔會就係大調整的來臨？大行發功唱好，又係咪預示樓價將見頂的先兆？筆者都冇水晶球，但股市通常會行先實體經濟表現，若然樓市真係將迎浪頂，則不排除地產股會率先見頂回落。



地產股中，實力之選是新鴻基地產(00016)，股價由去年末季100元水平，反覆回升至今年4月上旬高位見142元，之後現調整，上周低見132.2元後再現反彈，現處136.2元。回看新地的10年月線圖，現價已處於浪頂，市帳率約0.73倍。雖不排除後市股價或會再衝頂，惟若手上未有平貨，高追值博率一般，一旦跌穿130元更要先行迴避。



再睇另一隻地產股恒基地產(00012)，股價在4月10日見高位51.05元後反覆回落，現價處48元水平，10日線跌穿20日線現死亡交叉，短線或須回試47元水平支持再謀向上突破，但若然真的再衝頂，似乎是留意在高位開淡倉比高追更值博。



整體而言，今年美息走向仍存未知數，而此對地產股的估值有一定影響。若聯儲局年內決定不加息，資金繼續炒作資產升值的條件尚在，則樓價還是有機會繼續在高位徘徊。之不過，若然美國經濟數據表現，促使聯儲局改變偏鴿看法，則須提防資產價格會現大幅波動，尤其是最近美股不斷衝頂，本輪業績高峰期已過，5月中美貿易談判料將達成協議，中國經濟回穩下，政府暫毋須再加大刺激經濟措施，故次季環球股市由高位回落的可能性不能排除。



香港經濟連續兩季現疲態，股市和樓市等資產價格再度飆升的話，是危是機？香港樓市是否夕陽無限好？地產股表現又會否步股王後塵？總之，此刻大家須要的不是一份追貨的勇氣，而是一份應付股市和樓市潛在波動的危機感。



東方產經專欄作者錢修

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