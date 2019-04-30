【大戶動向】基金績前加注內險股

內險股近日陸續派成績表，中國人壽(02628)首季淨利潤錄得260.3億元人民幣，按年升92.6%，帶動股價反覆上揚，而基金似乎早有先見之明，於績前率先買入相關股份。



權益披露資料顯示，摩根大通於上周三(4月24日)，增持國壽約3,168萬股，持股量由6.67%增至7.09%，場內平均價每股22.0501元，估計涉資近7億元。



另外，該行亦於同日買入中國財險(02328)約1,585萬股，平均價每股9.1308元，持股量由4.81%升至5.04%，估計涉資逾1.47億元。不過，財險昨日收市後公布，首季少賺3.6%至52.1億元人民幣。



事實上，A股今年以來牛氣十足，內險股投資收益回報亦得以提升。內地首季保險業保費收入按年增15.9%至1.63萬億元人幣，營運表現向好，難怪吸引基金加注。只是近期A股高位遇阻，宜留意五一後A股氣氛變化，再作加倉考慮。

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