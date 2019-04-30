【即市分析】港股連過四關　整裝待發抑或圓頂派發？

東方產經專欄作者HS哥：不經不覺就到5月，睇番恒指幅月線圖，無論港股周二(30日)收市升定跌，惟只要守穩3月收市價29,051點以上，就已經實現月線圖四連升。事實上，呢期港股窄幅波動，要恒指單日跌841點，似乎不大可能，換言之恒指月線圖四連陽的機會頗大。



講開又講，四連升唔代表甚麼，就正如三萬點關亦不代表甚麼一樣，大家只要睇睇去年上半年，其實恒指多次在三萬點關附近穿梭一樣。反而，如果睇日線圖，恒指4月波幅收窄之象十分明顯，不妨留意大戶會否趁A股休市期間出擊。



回看恒指走勢，現時向上主要阻力仍然在30,300點水平，向下支持在29,500點水平，到底是整裝待發，抑或圓頂派發，反正向上或向下突破呢兩個位，自可打破悶局，引發追貨或沽壓，為免做錯邊，若手上持貨不多，可以等待突破再作跟進。

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