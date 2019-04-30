中國4月官方製造業PMI跌至50.1

國家統計局公布，中國4月份官方製造業採購經理指數(PMI)報50.1，預期為50.5，前值50.5。



所有分類指數按月均見放緩︰生產指數52.1，按月回落0.6個百分點；新訂單指數51.4，按月回落0.2個百分點；原材料庫存指數47.2，按月降1.2個百分點；從業人員指數47.2，按月降0.4個百分點；供應商配送時間指數49.9，按月降0.3個百分點。



統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份製造業PMI連續兩個月位於盛衰分界線之上，雖然按月回落，但仍為2018年11月以來次高。4月份產需穩步擴張；高技術製造業繼續領跑；進出口有所回暖；購進和出廠價格指數差值縮小；大型企業平穩運行，小型企業活力提升。



另外，4月非製造業PMI報54.3，預期54.9，前值54.8。綜合PMI為53.4，前值為54。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

