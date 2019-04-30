A股快報：大市倒升　軍工股領漲

A股低開後轉勢，滬綜指最新倒升10點或0.3%，報3,072點；深成指升69點或0.7%，至9,691點；創業板指數升11點或0.7%，報1,626點。



船舶製造股領漲3%，釀酒股跟升1.5%，有色金屬及飛機製造股齊升1%，金融及地產股轉升。





【09:26】A股快報：兩市低走 油股領挫

內地股市下跌，滬綜指低開9點或0.32%，報3,052點；深成指低開49點或0.51%，至9,573點；創業板指數低開3點或0.22%，報1,612點。



板塊方面，石油股跌1%，煤炭股跌0.8%，金融及地產股齊跌0.2%；而有色金屬股升0.2%，船舶製造股升1%。



格力電器低開4%。公司1季度實現淨利潤56.72億元人民幣(下同)，按年增1.62%；但繼花旗之後，德銀亦下調其評級至「持有」。



中興通訊低開5%。公司1季度實現淨利潤8.62億元，而去年同期則錄虧損54.07億元。



萬科低開1%。公司第1季度淨利潤11.2億元。



停牌中的樂視網公告稱，因公司及賈躍亭涉嫌信息披露違法違規等行為，證監會決定對公司及賈躍亭立案調查。

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