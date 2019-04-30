中國4月財新製造業PMI降至50.2

中國4月財新製造業採購經理指數(PMI)錄得50.2，較3月的50.8回落0.6個百分點，連續兩個月處於盛衰分界線，但擴張幅度有所減弱；預期為50.9。



期內，製造業產出連續3個月擴張，但增速較3月有所放緩。新訂單總量也擴張放緩，主要因為外需疲弱，新出口訂單回落明顯，重返收縮區間，但降幅仍小。許多受訪廠商表示，外需疲弱，影響了第2季初的出口銷售。



由於產能壓力有限、廠商出於控制成本考慮在員工自願離職後沒有填補空缺、縮減規模等，4月製造業用工重返收縮區間，但收縮率尚小，與長期均值相近。



投入成本連續兩個月小幅回升。受訪廠商表示，成本回升主要與鋼材、化工品和食品等原料漲價有關。受此影響，廠商連續第3個月上調產品售價，但漲幅極其微弱，整體通脹壓力有所放緩。部分廠商表示，由於增值稅降稅率，企業下調了產品價格。



連降3個月後，採購總量趨於平穩，採購庫存也與3月基本持平。不過，需求低迷下，廠商不願擴充庫存，成品庫存已經連續4個月下降。



至於廠商樂觀度進一步增強，升至近1年來最高。業界的樂觀預期主要與全球需求預期改善、新產品發布、公司計劃擴張等因素有關。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，4月中國經濟仍展現良好韌性，但只是弱企穩，談不上向上的拐點。政策方面，中央政治局會議對第1季的逆周期政策有邊際調整，但第2季經濟還有回調壓力，預計政策只是微調而非轉向。



財新製造業PMI與國家統計局製造業PMI一致，統計局公布的4月製造業PMI錄得50.1，回落0.4個百分點，顯示製造業擴張放緩。



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