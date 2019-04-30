【即市分析】內地五一小長假行情　有咩好炒？

周三就是5月1日勞動節，香港休市一天，內地則展開連續4天的「五一小長假」，由於是去年10月港珠澳大橋開通以來，首個五一假期，相信內地旅客訪港人數會迎來高潮，而內地各景區又例必出現旅客人潮，咁有咩股好炒？



先睇消費股，兩隻體品股安踏體育(02020)及李寧(02331)現價與52周高位相距不太遠，周一(29日)表現偏軟，未見動靜，畢竟估值處高水平，除非小長假期間真的市道丁財兩旺，否則短線再向上突破暫未見有足夠動力。



汽車股方面，吉利汽車(00175)繼續受高管減持消息影響，股價偏軟；比亞迪股份(01211)雖傳來季度佳續，惟股價昨日高開低收，似乎亦未見到資金特別垂青，始終呢期係弱勢板塊，暫未見得五一行情能扭轉弱勢。



至於旅遊股，同程藝龍(00780)股價自今年以來反覆向上，近月呈在高位造了一個小圓頂，惟調整只要守得住17元樓上，仍有望維持反覆向上格局。金飾股方面，周大福(01929)股價在高位整固中，守穩8.4元樓上，仍有機會反覆挑戰9關，穿8元止蝕，現價值博率一般。



似乎周一都係三隻中資航空股有番啲勢，之不過，小長假不足以支持內地旅客去太遠的旅程，相信升勢與油價回軟關係大一點，加上近期美元偏強，須關注航空股的匯兌風險，料後市表現較波動，故暫不建議追入。





反而，放長假飲番兩杯都係人之常情，今日見兩隻啤酒股青島啤酒(00168)及華潤啤酒(00291)股價分別逆市升5%及2%，真正生生猛猛，加上前者剛公布首季純利按年升21%至8.08億元人民幣，帶起行業氣氛，短期再炒上機會大。走勢上，青啤股價短線挑戰50元關後有機更上一層樓，跌穿10日線47.3元止蝕，不妨吼位跟進；至於潤啤股價守穩20元34.2元支持唔怕買，目標價睇39元。



此外，睇番隻生面孔啲的半新股，去年底上市的復星旅遊文化(01992)，乃復星國際(00656)旗下從事提供旅遊及休閒解決方案的公司，去年度賺3.08億元人民幣，但不足之處是成交疏落，周一見價量異動。勝在是半新股，股價向上未有太大包袱，尤其成交不多，某程度反映街貨應該收得相對歸邊，可以留意交投變化。走勢上，短線企得穩在招股價15.6元樓上的話，有機會挑戰高位16.8元，穿14.5元止蝕。



東方產經專欄作者司慕渢

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