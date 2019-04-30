工中建績後獲唱好　滙豐睇工行升上7.8元

內銀股工中建行公布首季業績後，大行普遍維持對相關股份給予「買入」的評級。



建設銀行(00939)公布3個月淨利潤769億元人幣，增4.2%。摩通給予其「跑贏」的投資評級，中銀國際、中金、交銀及滙豐則給予「買入」評級，當中以滙豐給予的目標價較高，睇9.5港元。該行跌0.6%，報6.95元。



工商銀行(01398)首季賺820億元人民幣，不良貸款率降。摩通給予「增持」的投資評級，目標價7.1元。滙豐則給予「買入」評級，目標價較高，睇7.8元。該股跌0.17%，報5.9元。



中國銀行(03988)第1季純利升4%，賺509.65億元人民幣。摩通給予「增持」評級，目標價4.4元。滙豐則給予「買入」評級，目標價4.3元。瑞信看法最樂觀，給予「跑贏」的投資評級，目標價睇4.5元。該股跌0.8%，報3.74元。



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