阮子曦：市場淡靜　五一後再打算

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，大市周二(30日)表現一般，內地股市同樣欠缺動力；製造業採購經理指數(PMI)遜預期，加上白馬股業績一般，令市場失望，滬綜指短線或未能重上3,100點。他指，踏入傳統「五窮月」，港股走勢將較為保守，需留意恒指支持位在29,500點。



內銀首季業績悉數出爐，六大行中，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)及交通銀行(03328)的盈利增幅，均約4%，阮認為業績表現並不驚喜，加上內銀資產質素正在惡化，相信相關股份走勢或與大市持平，甚至有機會跑輸。



另外，國際油價仍然在高位徘徊，不過中石油(00857)首季盈利僅增1%；至於中石化(00386)首季盈利更下跌21.3%。雖然國際油價上升，有利上游業務，但石油股業績參差，未能支援股價。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm